Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Minoa Pediados
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Chalets à vendre en Municipality of Minoa Pediados, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 2 chambres dans Kaló Chorió, Grèce
Chalet 2 chambres
Kaló Chorió, Grèce
Chambres 2
Surface 82 m²
À vendre Maison d'un étage de 82 m2 en Crète. La maison se compose de 2 chambres, salon avec…
$826,496
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Minoa Pediados, Grèce

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller