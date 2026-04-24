Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Minoa Pediados
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Municipality of Minoa Pediados, Grèce

2 propriétés total trouvé
Hôtel 270 m² dans Kaló Chorió, Grèce
Hôtel 270 m²
Kaló Chorió, Grèce
Surface 270 m²
A vendre est un hôtel de charme de 270 m2 dans le village touristique d'Istro, en Crète. La …
$590,354
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hôtel 1 400 m² dans Kaló Chorió, Grèce
Hôtel 1 400 m²
Kaló Chorió, Grèce
Surface 1 400 m²
A vendre est un apart-hôtel d'une superficie de 1400 m2 à Lassithi. L'hôtel se compose de 15…
$1,01M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller