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Maisons avec jardin à vendre en Municipality of Malevizi, Grèce

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Gazi Municipal Unit
31
Tylissos Municipal Unit
7
2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Municipality of Malevizi, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Malevizi, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 131 m²
Nombre d'étages 3
Villa de Luxe en Pierre Naturelle en Crète avec Vue Panoramique Prix : 320 000 € Magni…
$364,046
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Villa 3 chambres dans Municipality of Malevizi, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Malevizi, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 144 m²
Nombre d'étages 4
Villa en Pierre sur Quatre Niveaux en Crète avec Cour Privée Prix : 300 000 € Cette ma…
$341,293
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Types de propriétés en Municipality of Malevizi

villas

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Malevizi, Grèce

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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