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Hôtels à vendre en Municipality of Festos, Grèce

2 propriétés total trouvé
Hôtel 1 500 m² dans Municipality of Festos, Grèce
Hôtel 1 500 m²
Municipality of Festos, Grèce
Surface 1 500 m²
A vendre un hôtel dans l'île de Crète, d'une superficie totale de 1.500 m2, situé à seulemen…
$6,38M
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Grekodom Development
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Hôtel 3 000 m² dans Municipality of Festos, Grèce
Hôtel 3 000 m²
Municipality of Festos, Grèce
Surface 3 000 m²
A vendre un Hôtel de 3.000 m2 situé dans l'île de Crète. L'hôtel accueille 37 chambres confo…
$7,67M
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