Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Chersonissos
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Terrasse

Villas avec terrasse à vendre en Municipality of Chersonissos, Grèce

;
Chersonisos Municipal Unit
16
Gouves Municipal Unit
11
1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Skotino, Grèce
Villa 2 chambres
Skotino, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 265 m²
Villa à Héraklion, Crète, sur un terrain de 265 m², avec piscine privée et vue sur la mer – …
$134,382
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Chersonissos, Grèce

avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller