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Hôtels à vendre en Thermi Municipality, Grèce

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Hôtel 800 m² dans Peristera, Grèce
Hôtel 800 m²
Peristera, Grèce
Surface 800 m²
A vendre hôtel de 800 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. L'hôtel a un niveau. …
$1,65M
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Grekodom Development
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