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Chalets Piscine à vendre en Thermaikos Municipality, Grèce

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Chalet dans Thermaikos Municipality, Grèce
Chalet
Thermaikos Municipality, Grèce
Surface 300 m²
Offert à la vente une maison de trois étages de 270 pieds carrés dans la banlieue de Thessal…
$531,319
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Thermaikos Municipality, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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