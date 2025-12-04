Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Mountain View Maisons à vendre en Lefkada Municipality, Grèce

Municipal Unit of Lefkada
8
3 propriétés total trouvé
Chalet 2 chambres dans Katouna, Grèce
Chalet 2 chambres
Katouna, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Sol 1/1
A vendre, une maison traditionnelle de 160 m2 située dans le village de Katouna, sur l'île d…
$400,291
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 chambre dans Lefkada Municipality, Grèce
Villa 1 chambre
Lefkada Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 656 m²
Nombre d'étages 1
A vendre villa de 656 mètres carrés aux Îles Ioniennes. La Villa dispose d'une vue magnifiqu…
Prix ​​sur demande
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 chambre dans Lefkada Municipality, Grèce
Villa 1 chambre
Lefkada Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 167 m²
A vendre villa de 167 mètres carrés aux Îles Ioniennes. Il y a: air conditionné. Extras incl…
$2,17M
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Types de propriétés en Lefkada Municipality

villas

Caractéristiques des propriétés en Lefkada Municipality, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
