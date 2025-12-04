Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Lefkada Municipality, Grèce

Municipal Unit of Lefkada
8
12 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Lefkada Municipality, Grèce
Maison 3 chambres
Lefkada Municipality, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Découvrez un nouveau développement dans le village balnéaire serein de Perigiali, île de Lef…
$787,244
Villa 4 chambres dans Lefkada Municipality, Grèce
Villa 4 chambres
Lefkada Municipality, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 330 m²
Une propriété vraiment rare et à couper le souffle, cette villa haut de gamme presque complè…
$4,41M
Chalet 2 chambres dans Katouna, Grèce
Chalet 2 chambres
Katouna, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Sol 1/1
A vendre, une maison traditionnelle de 160 m2 située dans le village de Katouna, sur l'île d…
$400,291
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Century 21Century 21
Villa 2 chambres dans Katouna, Grèce
Villa 2 chambres
Katouna, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
A vendre une maison traditionnelle de 160 m2, située dans le village de Katuna, sur l'île de…
$400,978
Maison 3 chambres dans Lefkada Municipality, Grèce
Maison 3 chambres
Lefkada Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 820 m²
Luxury Villa for Sale in Lefkada, Nydri Property Details Location: Ellomeno, Lefkad…
$619,151
Villa 1 chambre dans Lefkada Municipality, Grèce
Villa 1 chambre
Lefkada Municipality, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 656 m²
Sol 1/1
A vendre villa de 656 m2 dans les îles Ioniennes. La villa a un emplacement angulaire. Il a …
$2,93M
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 1 chambre dans Lefkada Municipality, Grèce
Villa 1 chambre
Lefkada Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 656 m²
Nombre d'étages 1
A vendre villa de 656 mètres carrés aux Îles Ioniennes. La Villa dispose d'une vue magnifiqu…
Prix ​​sur demande
Villa 4 chambres dans Lefkada Municipality, Grèce
Villa 4 chambres
Lefkada Municipality, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Sol -2
A vendre Villa de 3 étages de 200 m2 dans les îles Ioniennes. Le sous-sol se compose d'une c…
$2,43M
Villa 1 chambre dans Lefkada Municipality, Grèce
Villa 1 chambre
Lefkada Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 167 m²
A vendre villa de 167 mètres carrés aux Îles Ioniennes. Il y a: air conditionné. Extras incl…
$2,17M
AuraAura
Villa 4 chambres dans Lefkada Municipality, Grèce
Villa 4 chambres
Lefkada Municipality, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Sol -2/1
A vendre Villa de 3 étages de 200 m2 aux Îles Ioniennes. Sous-sol se compose d'une chambre, …
$2,43M
Maison de ville 2 chambres dans Lefkada Municipality, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Lefkada Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 103 m²
Renovated Maisonette in the Heart of Lefkada City – Ideal for Residential and Touristic Use …
$302,918
Villa 3 chambres dans Agios Petros, Grèce
Villa 3 chambres
Agios Petros, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 119 m²
Nombre d'étages 2
Maison individuelle à vendre, étage : Rez-de-chaussée, 1er (2 niveaux), dans la région : Agi…
$582,630
