Maisons avec jardin à vendre en Lefkada Municipality, Grèce

Municipal Unit of Lefkada
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Agios Petros, Grèce
Villa 3 chambres
Agios Petros, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 119 m²
Nombre d'étages 2
Maison individuelle à vendre, étage : Rez-de-chaussée, 1er (2 niveaux), dans la région : Agi…
$582,630
