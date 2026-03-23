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Appartements à vendre en Kilkis Municipality, Grèce

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1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Kolchida, Grèce
Appartement 1 chambre
Kolchida, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Sol 1/1
A vendre appartement de 54 m2 en Grèce du Nord. L'appartement est situé au 1er étage. Il se …
$94,676
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Grekodom Development
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