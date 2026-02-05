Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons Piscine à vendre en Kea Municipality, Grèce

Villa 8 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 8 chambres
Kea Municipality, Grèce
Nombre de pièces 13
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 1000 mètres carrés à Cyclades. Semi-sous-sol se compose de 3 c…
$2,93M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 6 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 6 chambres
Kea Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 350 mètres carrés à Cyclades. Rez-de-chaussée se compose de 2 …
$2,20M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 2 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
Kea Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
OTZIAS, KEACette superbe villa de 120 m2 est située sur un terrain de 6 000 m2, mélangeant l…
$1,10M
Laisser une demande
OneOne
