  2. Grèce
  3. Kea Municipality
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Kea Municipality, Grèce

15
1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
Kea Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
OTZIAS, KEACette superbe villa de 120 m2 est située sur un terrain de 6 000 m2, mélangeant l…
$1,10M
Caractéristiques des propriétés en Kea Municipality, Grèce

