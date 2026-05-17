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Villas à vendre en Agrafa Municipality, Grèce

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2 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Dytiki Frangista, Grèce
Villa 4 chambres
Dytiki Frangista, Grèce
Chambres 4
Surface 450 m²
A vendre Villa de 3 étages de 450 mètres carrés à Péloponnèse. Le sous-sol se compose d'un d…
$3,31M
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Villa 4 chambres dans Dytiki Frangista, Grèce
Villa 4 chambres
Dytiki Frangista, Grèce
Chambres 4
Surface 250 m²
A vendre Villa de 3 étages de 250 m2 dans le centre de la Grèce. Semi-sous-sol se compose d'…
$625,776
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Caractéristiques des propriétés en Agrafa Municipality, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
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