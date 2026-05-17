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Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Agrafa Municipality, Grèce

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Maison de ville 3 chambres dans Dytiki Frangista, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Dytiki Frangista, Grèce
Chambres 3
Surface 150 m²
A vendre maisonnette de 150 mètres carrés en Grèce centrale. La maisonnette a 3 niveaux. Le …
$230,238
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Maison de ville 3 chambres dans Dytiki Frangista, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Dytiki Frangista, Grèce
Chambres 3
Surface 100 m²
Vente maisonnette de 100 mètres carrés en Grèce centrale. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-s…
$531,319
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Caractéristiques des propriétés en Agrafa Municipality, Grèce

avec Vue sur la montagne
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