  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Chania Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Piscine

Appartements Piscine à vendre en Chania Regional Unit, Grèce

Municipality of Chania
24
La Canée
24
Municipality of Platanias
15
Municipality of Apokoronas
6
1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Xirosterni, Grèce
Appartement 3 chambres
Xirosterni, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 118 m²
Sol 1/1
A vendre appartement de 118 mètres carrés en Crète. L'appartement est situé au rez-de-chauss…
Prix ​​sur demande
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
