Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Kíssamos
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Kíssamos, Grèce

Appartement Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Kíssamos, Grèce
Appartement 1 chambre
Kíssamos, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Ce projet exclusif offre une occasion unique d'expérimenter la vie luxueuse au bord de la me…
$351,799
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Kíssamos, Grèce
Appartement 1 chambre
Kíssamos, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Ce projet exclusif offre une occasion unique d'expérimenter la vie luxueuse au bord de la me…
$351,375
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Kíssamos, Grèce
Appartement 4 chambres
Kíssamos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 213 m²
Nombre d'étages 2
Résidence à flanc de colline avec vue panoramique, Kastelli, Grèce Nous proposons des villa…
$899,846
Laisser une demande
NicoleNicole
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller