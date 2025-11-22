Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Chania Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Terrain de golf

Appartements près du club de golf à vendre en Chania Regional Unit, Grèce

Municipality of Chania
29
La Canée
29
Municipality of Platanias
15
Municipality of Apokoronas
6
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Municipality of Chania, Grèce
Appartement 2 chambres
Municipality of Chania, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 106 m²
Sol 4/4
AS IN THE CENTER, BUT IN SILENCE The residential building is located in a clean, quiet ar…
$451,892
