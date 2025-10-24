Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Chalkidiki Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Appartements à plusieurs niveaux
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à plusieurs niveaux à vendre en Chalkidiki Regional Unit, Grèce

Kassandra Municipality
3
Municipality of Sithonia
3
Sithonia Municipal Unit
3
Appartements à plusieurs niveaux Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 6 chambres dans Kriopigi, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 6 chambres
Kriopigi, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Nombre d'étages 3
Spectacular summer living plus business, this home is 400 sq meters plus 200 meters gallery …
$1,05M
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Pefkochori, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Pefkochori, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Chalkidiki Regional Unit, Grèce

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller