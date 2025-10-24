Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Chalkidiki Regional Unit
  4. Commercial

Immobilier commercial en Chalkidiki Regional Unit, Grèce

Kassandra Municipality
133
Pallini Municipal Unit
84
Kassandra Municipal Unit
47
Municipality of Sithonia
45
213 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Chaniotis, Grèce
Propriété commerciale
Chaniotis, Grèce
Πωλείται ξενοδοχείο τριών επιπέδων, συνολικής επιφάνειας 300 τ.μ., το οποίο εκτείνεται από τ…
$1,74M
Hôtel 750 m² dans Pefkochori, Grèce
Hôtel 750 m²
Pefkochori, Grèce
Chambres 24
Surface 750 m²
Code de la propriété: HPS4825 - Hôtel à vendre pour € 1.650.000 . Cet hôtel meublé de 750 m2…
$1,92M
Hôtel 2 028 m² dans Kalandra, Grèce
Hôtel 2 028 m²
Kalandra, Grèce
Chambres 38
Nombre de salles de bains 38
Surface 2 028 m²
Code de la propriété: HPS136 - Hôtel à vendre pour € 3.400.000 . Cet hôtel meublé de 2028 m2…
$3,95M
Hôtel 2 103 m² dans Aristotle Municipality, Grèce
Hôtel 2 103 m²
Aristotle Municipality, Grèce
Chambres 88
Nombre de salles de bains 88
Surface 2 103 m²
Code de la propriété: HPS4411 - Hôtel à vendre pour € 6.600.000 . Ce 2103 m2. Hôtel est au r…
$7,67M
Hôtel 310 m² dans Kallithea, Grèce
Hôtel 310 m²
Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 310 m²
Nombre d'étages 1
A vendre hôtel de 310 mètres carrés à Kassandra, Chalkidiki. L'hôtel a un niveau. Il y a: p…
$819,309
Investissement dans Paliouri, Grèce
Investissement
Paliouri, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Vous cherchez à faire un investissement, c'est une excellente opportunité d'investir dans ce…
$2,39M
Hôtel 1 252 m² dans Nikiti, Grèce
Hôtel 1 252 m²
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 1 252 m²
Nombre d'étages 1
A vendre hôtel de 1252 mètres carrés à Sithonia, Chalkidiki. L'hôtel a un niveau. Les propri…
$2,57M
Hôtel 2 000 m² dans Pefkochori, Grèce
Hôtel 2 000 m²
Pefkochori, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 2 000 m²
Nombre d'étages 1
A vendre hôtel de 2000 mètres carrés à Kassandra, Chalkidiki. L'hôtel a un niveau. Les prop…
$7,84M
Hôtel 4 000 m² dans Chaniotis, Grèce
Hôtel 4 000 m²
Chaniotis, Grèce
Surface 4 000 m²
The category of the Hotel is 3 keys (85 apartments) and the whole area is 2000 sq.m and it i…
$5,23M
Property InvestProperty Invest
Hôtel 760 m² dans Taxiarchis, Grèce
Hôtel 760 m²
Taxiarchis, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 760 m²
Nombre d'étages 1
A vendre est un complexe de six maisons à Halkidiki. Chaque maisonnette de 130 m2 chacune. s…
$1,58M
Hôtel 1 200 m² dans Toroni, Grèce
Hôtel 1 200 m²
Toroni, Grèce
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 1 200 m²
Code de la propriété: HPS3789 - Hôtel à vendre au centre de Toroni pour € 2.750.000 . Cet hô…
$3,20M
Hôtel 322 m² dans Nikiti, Grèce
Hôtel 322 m²
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 322 m²
Nombre d'étages 1
Un mini-hôtel est proposé à la vente dans l'une des villes les plus populaires de Sithonia. …
$1,29M
Hôtel 650 m² dans Neos Marmaras, Grèce
Hôtel 650 m²
Neos Marmaras, Grèce
Chambres 13
Nombre de salles de bains 13
Surface 650 m²
Code de la propriété: HPS4423 - Hôtel à vendre pour € 1.000.000 . Cet hôtel meublé de 650 m2…
$1,16M
Hôtel 350 m² dans Neos Marmaras, Grèce
Hôtel 350 m²
Neos Marmaras, Grèce
Nombre de pièces 13
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
A vendre un mini hôtel situé dans la péninsule de Sithonia, Halkidiki. L'hôtel dispose d'une…
$819,309
Hôtel dans Pefkochori, Grèce
Hôtel
Pefkochori, Grèce
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Superbe immeuble d'appartements à vendre dans la ville florissante de Pefkohori. Le bloc fai…
$865,933
Hôtel 386 m² dans Neos Marmaras, Grèce
Hôtel 386 m²
Neos Marmaras, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 386 m²
Nombre d'étages 3
A vendre: maison d'hôtes à Neos Marmaras, Halkidiki, avec une superficie totale de 386 m2, c…
$1,03M
Hôtel 510 m² dans Nikiti, Grèce
Hôtel 510 m²
Nikiti, Grèce
Chambres 11
Nombre de salles de bains 11
Surface 510 m²
Code de la propriété: HPS3249 - Hôtel à vendre pour € 1.700.000 . Cet hôtel meublé de 510 m2…
$1,98M
Investissement dans Kallithea, Grèce
Investissement
Kallithea, Grèce
Chambres 9
Nombre de salles de bains 4
Vous cherchez à faire un investissement, c'est une excellente opportunité d'investir dans ce…
$756,733
Hôtel dans Polychrono, Grèce
Hôtel
Polychrono, Grèce
Nombre de pièces 28
Nombre de salles de bains 10
Hotel for sale in the thriving seaside town of Polihrono Kassandra.   The hotel built in 199…
$4,89M
Hôtel 1 600 m² dans Kassandra Municipality, Grèce
Hôtel 1 600 m²
Kassandra Municipality, Grèce
Chambres 43
Nombre de salles de bains 43
Surface 1 600 m²
Code immobilier: HPS5441 - Hôtel à vendre à Kassandra Siviri pour € 3.500.000 . Cet hôtel me…
$4,07M
Hôtel 380 m² dans Finikes, Grèce
Hôtel 380 m²
Finikes, Grèce
Nombre de pièces 12
Surface 380 m²
Nombre d'étages 2
Disponible à la vente un complexe résidentiel à Halkidiki. Comprend: Une maison individuelle…
$1,11M
Propriété commerciale dans Polychrono, Grèce
Propriété commerciale
Polychrono, Grèce
Nombre de pièces 12
Nombre de salles de bains 5
Rental apartments for sale on 3 floors, investment opportunity by the beach with 330 m of li…
$573,635
Hôtel 280 m² dans Pefkochori, Grèce
Hôtel 280 m²
Pefkochori, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 280 m²
Nombre d'étages 1
A vendre hôtel de 280 mètres carrés à Kassandra, Chalkidiki. L'hôtel a un niveau. Il y a: ai…
$2,17M
Hôtel 480 m² dans Ormos Panagias, Grèce
Hôtel 480 m²
Ormos Panagias, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 480 m²
Nombre d'étages 1
Un complexe d'appartements et de maisons de ville sur la péninsule de Sithonia est à vendre.…
$6,44M
Hôtel 900 m² dans Kassandra Municipality, Grèce
Hôtel 900 m²
Kassandra Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 900 m²
Nombre d'étages 1
Vente hôtel d'une superficie totale d'environ 900 pieds carrés dans la prestigieuse place co…
$5,38M
Hôtel 420 m² dans Neos Marmaras, Grèce
Hôtel 420 m²
Neos Marmaras, Grèce
Nombre de pièces 6
Surface 420 m²
🏨 Hôtel en front de mer à vendre – Neos Marmaras, Halkidiki Hôtel de luxe de 420 m2 à vendre…
$7,61M
Hôtel 900 m² dans Kassandra Municipality, Grèce
Hôtel 900 m²
Kassandra Municipality, Grèce
Chambres 16
Nombre de salles de bains 16
Surface 900 m²
Code de la propriété: HPS490 - Hôtel à vendre pour € 4.200.000 . Cet hôtel meublé de 900 m2 …
$4,88M
Hôtel 920 m² dans Paliouri, Grèce
Hôtel 920 m²
Paliouri, Grèce
Nombre de pièces 45
Nombre de salles de bains 10
Surface 920 m²
Rental apartments for sale which has a total of 920 sq.m. , with a plot of 1,200 meters newl…
$4,31M
Hôtel 485 m² dans Kassandreia, Grèce
Hôtel 485 m²
Kassandreia, Grèce
Chambres 16
Nombre de salles de bains 16
Surface 485 m²
The new built hotel is located in one of the most popular villages of Kassandra 400 from the…
$1,86M
Hôtel 5 400 m² dans Macédoine-Centrale, Grèce
Hôtel 5 400 m²
Macédoine-Centrale, Grèce
Chambres 244
Surface 5 400 m²
A vendre un hôtel inachevé sur la plage, sur le troisième doigt de la péninsule Halkidiki, p…
$12,56M
hôtels
immeubles de placement
