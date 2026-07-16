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Location courte durée Maisons en Attique, Grèce

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Municipality of Aegina
5
5 propriétés total trouvé
House for rent in Aegina center dans Égine, Grèce
House for rent in Aegina center
Égine, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Maison à court terme à Egina, 7,4 miles du Temple d'Aphaie. L'hébergement climatisé est à 3 …
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Stone house for rent with sea view 126 sq m in Agia Marina Aegina dans Agia Marina, Grèce
Stone house for rent with sea view 126 sq m in Agia Marina Aegina
Agia Marina, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 126 m²
Maison en pierre à louer avec vue sur la mer 126 m2 à Agia Marina AeginaIl dispose de 3 cham…
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Apartment 40 sq.m. in Marathon, Aegina with unlimited sea view dans Égine, Grèce
Apartment 40 sq.m. in Marathon, Aegina with unlimited sea view
Égine, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Appartement 40 m2 à Marathon, Aegina avec vue sur la mer illimitée, idéal pour un séjour d'é…
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House for rent in Aegina center dans Égine, Grèce
House for rent in Aegina center
Égine, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Maison à louer à Aegina à court terme offre un appartement d'une chambre avec salle de bains…
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For rent traditional stone detached house of 70 sq.m. in the area of ​​Giannakides, Aegina. dans Municipality of Aegina, Grèce
For rent traditional stone detached house of 70 sq.m. in the area of ​​Giannakides, Aegina.
Municipality of Aegina, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
A louer maison individuelle en pierre traditionnelle de 70 m2 dans la région de Giannakides,…
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