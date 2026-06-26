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Maisons avec terrasse à vendre en Athènes, Grèce

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1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Municipality of Athens, Grèce
Maison 2 chambres
Municipality of Athens, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Maisonnette Penthouse à vendre 100 m2 6-7ème étage, dans un excellent emplacement à côté de …
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Caractéristiques des propriétés en Athènes, Grèce

avec Garage
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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