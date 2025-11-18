Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Municipality of Apokoronas
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Chalets à vendre en Municipality of Apokoronas, Grèce

9 propriétés total trouvé
Chalet 2 chambres dans Kalives, Grèce
Chalet 2 chambres
Kalives, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 104 m²
Nombre d'étages 1
On the site with a total area of 2.468 sq.m. ( 24 acres ) 10 houses were built. Of these, 6 …
$410,337
Chalet 2 chambres dans Kalives, Grèce
Chalet 2 chambres
Kalives, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Nombre d'étages 2
Country two-story house with a pool and sew view On the territory of the site with a tota…
$387,159
Chalet 3 chambres dans Kalives, Grèce
Chalet 3 chambres
Kalives, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 198 m²
Nombre d'étages 3
Country tree-story house with a pool and sew view On the territory of the site with a tot…
$514,444
Chalet 2 chambres dans Kalives, Grèce
Chalet 2 chambres
Kalives, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Nombre d'étages 1
Country house with swimming pool and sea views On the territory of the site with a total …
$328,820
Chalet 2 chambres dans Kalives, Grèce
Chalet 2 chambres
Kalives, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Nombre d'étages 1
Country house with swimming pool and sea views On the territory of the site with a total …
$328,820
Chalet 3 chambres dans Kalives, Grèce
Chalet 3 chambres
Kalives, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 203 m²
Nombre d'étages 3
Country tree-story house with a pool and sew view On the territory of the site with a tot…
$576,203
Chalet 2 chambres dans Kalives, Grèce
Chalet 2 chambres
Kalives, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 103 m²
Nombre d'étages 1
on the territory of the site with a total area of ​​2.468 sq.m. (24 acres) built 10 houses. …
$405,008
Chalet 2 chambres dans Kalives, Grèce
Chalet 2 chambres
Kalives, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 115 m²
Nombre d'étages 1
on the territory of the site with a total area of ​​2.468 sq.m. (24 acres) built 10 houses. …
$445,498
Chalet 2 chambres dans Kalives, Grèce
Chalet 2 chambres
Kalives, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 112 m²
Nombre d'étages 2
Country two-story house with a pool and sew view On the territory of the site with a tota…
Prix ​​sur demande
Caractéristiques des propriétés en Municipality of Apokoronas, Grèce

