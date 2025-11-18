Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Apokoronas
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Garage

Chalets avec garage à vendre en Municipality of Apokoronas, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 2 chambres dans Kalives, Grèce
Chalet 2 chambres
Kalives, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 112 m²
Nombre d'étages 2
Country two-story house with a pool and sew view On the territory of the site with a tota…
Prix ​​sur demande
