Chalets à vendre en Municipality of Apokoronas, Grèce

10 propriétés total trouvé
Chalet 2 chambres dans Kalives, Grèce
Chalet 2 chambres
Kalives, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 103 m²
Nombre d'étages 1
On the site with a total area of 2.468 sq.m. ( 24 acres ) 10 houses were built. Of these, 6 …
$394,350
Chalet 2 chambres dans Kalives, Grèce
Chalet 2 chambres
Kalives, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 104 m²
Nombre d'étages 1
On the site with a total area of 2.468 sq.m. ( 24 acres ) 10 houses were built. Of these, 6 …
$410,337
Chalet 2 chambres dans Kalives, Grèce
Chalet 2 chambres
Kalives, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Nombre d'étages 2
Country two-story house with a pool and sew view On the territory of the site with a tota…
$387,159
Chalet 3 chambres dans Kalives, Grèce
Chalet 3 chambres
Kalives, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 198 m²
Nombre d'étages 3
Country tree-story house with a pool and sew view On the territory of the site with a tot…
$514,444
Chalet 2 chambres dans Kalives, Grèce
Chalet 2 chambres
Kalives, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Nombre d'étages 1
Country house with swimming pool and sea views On the territory of the site with a total …
$328,820
Chalet 2 chambres dans Kalives, Grèce
Chalet 2 chambres
Kalives, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Nombre d'étages 1
Country house with swimming pool and sea views On the territory of the site with a total …
$328,820
Chalet 3 chambres dans Kalives, Grèce
Chalet 3 chambres
Kalives, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 203 m²
Nombre d'étages 3
Country tree-story house with a pool and sew view On the territory of the site with a tot…
$576,203
Chalet 2 chambres dans Kalives, Grèce
Chalet 2 chambres
Kalives, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 103 m²
Nombre d'étages 1
on the territory of the site with a total area of ​​2.468 sq.m. (24 acres) built 10 houses. …
$405,008
Chalet 2 chambres dans Kalives, Grèce
Chalet 2 chambres
Kalives, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 115 m²
Nombre d'étages 1
on the territory of the site with a total area of ​​2.468 sq.m. (24 acres) built 10 houses. …
$445,498
Chalet 2 chambres dans Kalives, Grèce
Chalet 2 chambres
Kalives, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 112 m²
Nombre d'étages 2
Country two-story house with a pool and sew view On the territory of the site with a tota…
Prix ​​sur demande
Caractéristiques des propriétés en Municipality of Apokoronas, Grèce

avec Garage
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
