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Appartements à vendre en Agios Nikolaos, Grèce

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Appartement dans Agios Nikolaos, Grèce
Appartement
Agios Nikolaos, Grèce
Surface 129 m²
Appartement & Studio indépendant de 100 m2 29 m2 dans le centre d'Agios Nikolaos (150 m de l…
$463,181
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Appartement 1 chambre dans Agios Nikolaos, Grèce
Appartement 1 chambre
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 1
Surface 65 m²
A vendre appartement de 65 m2 en Crète. L'appartement est situé au 2ème étage. Il se compose…
$342,406
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Appartement 1 chambre dans Agios Nikolaos, Grèce
Appartement 1 chambre
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 1
Surface 33 m²
Situé à seulement 50 mètres des plages de sable fin, des cafés, des tavernes et des restaura…
$214,889
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Appartement 2 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Appartement 2 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 2
Surface 61 m²
Situé à seulement 50 mètres d'une plage de sable, de cafés, de tavernes et de restaurants, c…
$395,537
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Appartement 6 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Appartement 6 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 210 m²
La maison est située dans le village d'Agios Nicolaos à 2600 mètres de la célèbre plage de T…
$290,656
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Appartement 3 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Appartement 3 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 3
Surface 110 m²
A vendre duplex de 110 mètres carrés en Crète. Le duplex est situé au 2ème étage et au 3ème …
$578,429
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Appartement 2 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Appartement 2 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 2
Surface 75 m²
A vendre appartement de 75 m2 en Crète. L'appartement est situé au rez-de-chaussée. Il se co…
$177,106
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Appartement 2 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Appartement 2 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 2
Surface 57 m²
Situé à seulement 50 mètres des plages de sable fin, des cafés de bord de mer, des tavernes …
$401,441
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Appartement 2 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Appartement 2 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 2
Surface 61 m²
Situé à seulement 50 mètres d'une plage de sable, de cafés, de tavernes et de restaurants, c…
$439,224
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Appartement 1 chambre dans Municipality of Agios Nikolaos, Grèce
Appartement 1 chambre
Municipality of Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 1/2
L'appartement est situé à Agios Nicolaos village à 2100 mètres de la plage. L'appartement es…
$99,048
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Appartement 3 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Appartement 3 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 3
Surface 198 m²
A vendre appartement de 198 m2 en Crète. L'appartement est situé au 1er étage. Il se compose…
$504,163
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