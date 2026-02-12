Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Agii Theodori
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Agii Theodori, Grèce

appartements
4
maisons
4
8 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Agii Theodori, Grèce
Villa 4 chambres
Agii Theodori, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 150 mètres carrés sur la péninsule du Péloponn…
$254,502
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Agii Theodori, Grèce
Chalet 4 chambres
Agii Theodori, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
À vendre Maison de deux étages de 150 mètres carrés à Péloponnèse. Rez-de-chaussée se compos…
$253,429
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 2 chambres dans Agii Theodori, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Agii Theodori, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 91 m²
A vendre maisonnette de 91 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-…
$218,871
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
OneOne
Maison de ville 2 chambres dans Agii Theodori, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Agii Theodori, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 91 m²
Nombre d'étages 1
Maison de ville de 91 m2 sur la péninsule du Péloponnèse est à vendre. La maison de ville es…
$219,797
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Agii Theodori, Grèce
Appartement 2 chambres
Agii Theodori, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 1/1
A vendre appartement de 80 m2 en Attique. L'appartement est situé au 7ème étage. Il se compo…
$247,669
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Appartement 2 chambres dans Agii Theodori, Grèce
Appartement 2 chambres
Agii Theodori, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 7/7
A vendre appartement de 80 m2 en Attique. L'appartement est situé au huitième étage et se co…
$248,717
Laisser une demande
Turn KeyTurn Key
Appartement 1 chambre dans Agii Theodori, Grèce
Appartement 1 chambre
Agii Theodori, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 1/1
For sale apartment of 52 sq.meters in Peloponnese. The apartment is situated on the 1st floo…
$247,669
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Appartement 1 chambre dans Agii Theodori, Grèce
Appartement 1 chambre
Agii Theodori, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 1/1
Appartement à vendre d'une superficie de 52 mètres carrés sur la péninsule du Péloponnèse. L…
$248,717
Laisser une demande
Realting.com
Aller