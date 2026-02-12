Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Agii Theodori, Grèce

4 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Agii Theodori, Grèce
Appartement 2 chambres
Agii Theodori, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 1/1
A vendre appartement de 80 m2 en Attique. L'appartement est situé au 7ème étage. Il se compo…
$247,669
Agence
Grekodom Development
Appartement 2 chambres dans Agii Theodori, Grèce
Appartement 2 chambres
Agii Theodori, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 7/7
A vendre appartement de 80 m2 en Attique. L'appartement est situé au huitième étage et se co…
$248,717
Appartement 1 chambre dans Agii Theodori, Grèce
Appartement 1 chambre
Agii Theodori, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 1/1
For sale apartment of 52 sq.meters in Peloponnese. The apartment is situated on the 1st floo…
$247,669
Appartement 1 chambre dans Agii Theodori, Grèce
Appartement 1 chambre
Agii Theodori, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 1/1
Appartement à vendre d'une superficie de 52 mètres carrés sur la péninsule du Péloponnèse. L…
$248,717
