Freelancer and Entrepreneur Visa & Residence Permit in Germany

À propos du programme d'immigration

Il existe de nombreuses idées fausses concernant ces types de visas et de permis de séjour. La première est qu'en Allemagne il y a un permis de séjour pour un nomade numérique. Les freelancers sont souvent confondus avec eux. Oui, le permis de séjour d'un nomade numérique est, par exemple, au Portugal et en Espagne, mais avec le permis de séjour allemand d'un freelance il a un certain nombre de différences. Un permis de séjour pour un nomade numérique implique que vous travaillez quelque part (sans référence au lieu), recevez un salaire, et si ce salaire répond aux exigences, vous pouvez venir dans le pays où vous avez un permis de séjour et y vivre. En Allemagne, les titres de séjour (y compris les titres de séjour des indépendants) sont liés à des entreprises allemandes.

Donc, si vous voulez travailler en Allemagne et obtenir le permis de séjour approprié, vous devez avoir un visa ou un permis de séjour (Aufenthaltserlaubnis) pour exercer un travail libre. Ce type de visa est pour ceux qui correspondent à la description des professions gratuites (pour lire la liste, Google - freie Berufe Liste).

Un permis de séjour professionnel ?

Si vous ne tombez pas sous l'une des professions libres - freie Berufe, vous ne pouvez pas être freelance en Allemagne et demander le visa ou permis de séjour approprié. Dans ce cas, vous êtes un entrepreneur, et un visa / permis de séjour est requis pour les affaires.

Il est important de comprendre qu'il s'agit d'un des permis de séjour les plus difficiles à obtenir. L'ouverture d'un tel permis de séjour alors qu'il se trouve déjà dans le pays en vertu d'un autre paragraphe est dix fois plus facile que de le demander de l'étranger. Si vous vivez en Allemagne, vous pouvez facilement démarrer n'importe quelle forme d'entreprise. Par exemple, une PI régulière sans avoir à investir.

Si vous n'êtes pas déjà en Allemagne, obtenir ce type de permis de séjour est très difficile. D'abord, vous devez entrer dans le pays sur un visa d'affaires touristique ou invité catégorie C, puis ouvrir une entreprise en Allemagne (il est impossible d'ouvrir une PI, il ne peut être fait que par déjà enregistré dans le pays), qui nécessite un certain capital. Autrement dit, ce type de délocalisation présuppose l'investissement d'un certain montant d'investissement.

Après l'élaboration de l'accord sur la constitution de la société, la charte est prescrite et l'autorisation de la Chambre de commerce et d'industrie est obtenue, vous devrez prendre en charge un certain nombre d'autres tâches. Comme l'assurance, les avis fiscaux, etc.

Ce n'est qu'à la fin du processus qu'il sera possible de retourner chez soi pour demander un visa convoité. En même temps, vous devrez convaincre les fonctionnaires que votre présence en Allemagne pour faire des affaires est obligatoire, c'est-à-dire quel bonus pour votre entreprise du fait que vous conduisez en Allemagne.

Il est beaucoup plus facile de passer d'abord à un autre programme, de prendre pied et de démarrer une entreprise en Allemagne.