  2. Allemagne
  3. Berlin
  4. Résidentiel
  5. Manoir

Demeures à vendre en Berlin, Allemagne

1 propriété total trouvé
Manoir 3 chambres dans Berlin, Allemagne
Manoir 3 chambres
Berlin, Allemagne
Nombre de pièces 9
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 371 m²
Nombre d'étages 2
$3,33M
Vendeur particulier
Caractéristiques des propriétés en Berlin, Allemagne

