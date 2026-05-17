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Chalets à vendre en Telavi, Géorgie

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1 propriété total trouvé
Chalet 2 chambres dans Telavi, Géorgie
Premium Premium
Chalet 2 chambres
Telavi, Géorgie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
ActivitéBudget moyen en GELCommentaireHôtel Tbilissi1 chambre 70 USD5 chambres gratuitesLoca…
$230,000
T.V.A.
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Développeur
Schuhmann Real Estate
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Bon marché
Luxe
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