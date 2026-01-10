Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Géorgie
  3. Tbilissi
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Terrasse

Villas avec terrasse à vendre en Tbilissi, Géorgie

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Tbilissi, Géorgie
Villa 3 chambres
Tbilissi, Géorgie
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 293 m²
Nombre d'étages 2
Maintenant à Tbilissi villas autonomes dans la ville pour Izbrahnyx! Vous n'achetez pas seul…
$560,000
