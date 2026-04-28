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Loyer mensuel de Restaurants en Tbilissi, Géorgie

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Commercial space for rent in Tbilisi, Rustaveli ave dans Tbilissi, Géorgie
Commercial space for rent in Tbilisi, Rustaveli ave
Tbilissi, Géorgie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
200 m2 d'espace commercial à louer sur Mtatsminda, Rustaveli ave, au rez-de-chaussée, avec m…
$5,000
par mois
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