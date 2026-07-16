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Loyer mensuel de penthouses en Tbilissi, Géorgie

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Attique 4 chambres dans Tbilissi, Géorgie
Premium Premium
Attique 4 chambres
Tbilissi, Géorgie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 303 m²
Sol 5/6
Penthouse duplex de 5 pièces à louer à Vera, Pikris Gora, rue Anjaparidze, au 5-6ème (6ème) …
$2,500
par mois
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Agence
Integrated Real Estate Services
Langues
English, Русский
Apartment for rent in Vake dans Tbilissi, Géorgie
Apartment for rent in Vake
Tbilissi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 107 m²
Sol 11/14
00995557100075 for rent vake faliashvili str. 67 112 m² 2 bedrooms 2 bathrooms 11/14 f…
$2,800
par mois
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