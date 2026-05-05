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avec terrasse Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Tbilissi, Géorgie

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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Tbilissi, Géorgie
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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Tbilissi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Sol 13/2
Exclusive par It.Is Realty: Duplex unique au cœur de Saburtalo!Découvrez la vie urbaine haut…
$285,000
T.V.A.
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Agence
It.Is Realty
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Tbilissi, Géorgie

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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