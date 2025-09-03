Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Tbilissi
  4. Commercial
  5. Restaurant

Restaurants à vendre en Tbilissi, Géorgie

propriété commerciale
115
hôtels
8
des bureaux
35
Restaurant Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Restaurant 210 m² dans Tbilissi, Géorgie
Restaurant 210 m²
Tbilissi, Géorgie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 210 m²
Nombre d'étages 1
$395,000
Commercial space for sale dans Tbilissi, Géorgie
Commercial space for sale
Tbilissi, Géorgie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Nombre d'étages 1
Rustaveli 40 m². Rénové (avec des luminaires et meubles intacts) Prix 700 000 dollars.
$700,000
