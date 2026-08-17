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Maison de ville 3 chambres dans Kisiskhevi, Géorgie
Maison de ville 3 chambres
Kisiskhevi, Géorgie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Nombre d'étages 3
Un complexe résidentiel fermé haut de gamme qui combine confort, durabilité et une opportuni…
$3,500
par mois
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