Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Municipalité d'Ozourguéti
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Municipalité d'Ozourguéti, Géorgie

4 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Shekvetili, Géorgie
Maison 2 chambres
Shekvetili, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
Nombre d'étages 1
A vendre chalet moderne à 100 mètres de la plage de sable. Situé sur un terrain de 700 m2 no…
$249,000
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Shekvetili, Géorgie
Chalet 3 chambres
Shekvetili, Géorgie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 144 m²
Nombre d'étages 2
A vendre chalet sur la côte, à seulement 300 mètres de la célèbre plage avec sable magnétiqu…
$99,000
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Shekvetili, Géorgie
Maison 5 chambres
Shekvetili, Géorgie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
Maison ou entreprise prête à l'emploi à vendre à Shekveteli. A 100 mètres de la mer La maiso…
$115,000
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Maison 6 chambres dans Ozourguéti, Géorgie
Maison 6 chambres
Ozourguéti, Géorgie
Nombre de pièces 6
Surface 883 m²
Nombre d'étages 2
Private house of 318 sq.m for sale in Ozurgeti, at 4 Chokhatauri Street. The land plot is 56…
$33,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipalité d'Ozourguéti, Géorgie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller