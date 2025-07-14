Complexe résidentiel Studia 325 m

LCD Classe affaires Premier \ Prime

Complexe résidentiel de classe affaires.

Club type maison pour les affaires et les cours d'informatique. 21e étage

Emplacement.

300m de la mer

250m du parc

700 m de TC

Vue sur la montagne et la ville

Complexe construit

Vente d'appartements dans un cadre blanc.

Maison de type club pour les affaires et la classe IT, avec infrastructure, espace de coworking pour le travail, un endroit pour se détendre sans quitter la maison.

Près de la maison une variété d'infrastructures pour une vie confortable:

Le plus grand centre commercial de la ville - Metro City,

En 5 minutes – la mer et le boulevard Central

10 minutes - Aéroport et Maison de la Justice.

Infrastructure:

Coworking spacieux avec les lieux de travail et une zone de loisirs où vous pouvez faire des affaires ou communiquer avec vos collègues, tenir des réunions et planifier une entreprise en privé

La salle de sport.

Parking souterrain pour voitures et scooters électriques

L'aire de jeux dans la cour

Rangement (pour vélo/chaine/lampe à neige)

Réception.

Sécurité et vidéosurveillance 24/7

Internet haut débit

Service de conciergerie

OC

1 bâtiment, 1 entrée

21e étage

300 appartements

1er étage - espace commercial

hauteur du plafond 2,9 m

Il est possible de combiner plusieurs appartements.

1830m2 superficie totale du site.

La maison est gazéifiée et les points seront apportés au balcon.

Des compteurs d'électricité, d'eau froide et de gaz seront installés pour chaque appartement.

La construction du bâtiment est monolithique.

2 ascenseurs dans le bâtiment.

Prix en cadre blanc.

Plus 1 000 $ en alimentation en gaz et installation de compteurs. Le prix est dans le contrat.

Entretien:

Pour maintenir un séjour confortable et un service de qualité dans notre LCD fournit le paiement pour l'entretien. Le montant est de seulement 1,5 $ le m2 (à noter qu'il ne changera pas pendant 5 ans après le début de l'occupation de la maison). Ce prix comprend une variété de services, à savoir:

La salle de sport

Cellules de stockage

Réception.

Nettoyage des lieux publics;

Nettoyage de la façade;

L'éclairage des lieux publics;

Assurer la sécurité et l ' ordre dans le complexe

Sécurité et vidéosurveillance 24/7

L'aire de jeux dans la cour,

Zone de coworking

Entretien et nettoyage des ascenseurs et remboursement des frais d'entretien;

assurer le bon fonctionnement du système de protection contre l'incendie;

Prendre soin du territoire extérieur du complexe (cour, plantes autour, aire de jeux);

Remplacement des poignées, des accessoires et des lampes d'éclairage dans les espaces publics;

Ces services peuvent être utilisés gratuitement (inclus dans le service):

• Réception,

Sécurité 24 heures sur 24,

• La salle de sport,

• Salle de stockage,

• L'aire de jeux dans la cour,

• Zone de coworking avec les lieux de travail et une zone de loisirs où vous pouvez tenir des réunions, communiquer avec vos collègues et planifier une entreprise dans le respect de la vie privée;

entretien de 1,5 dollar/m2

PV 20-30%

versement

Vérification du plan de paiement auprès du gestionnaire

Paiement possible en cryptomonnaie