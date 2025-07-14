  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Batoumi
  4. Complexe résidentiel Studia 325 m

Complexe résidentiel Studia 325 m

Batoumi, Géorgie
depuis
$56,388
;
10
Laisser une demande
ID: 39651
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/08/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi
  • Adresse
    Zghvispiris Street, 4 Almare

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

LCD Classe affaires Premier \ Prime

Complexe résidentiel de classe affaires.

Club type maison pour les affaires et les cours d'informatique. 21e étage

Emplacement.

300m de la mer

250m du parc

700 m de TC

Vue sur la montagne et la ville

Complexe construit

Vente d'appartements dans un cadre blanc.

Maison de type club pour les affaires et la classe IT, avec infrastructure, espace de coworking pour le travail, un endroit pour se détendre sans quitter la maison.

Près de la maison une variété d'infrastructures pour une vie confortable:

  • Le plus grand centre commercial de la ville - Metro City,
  • En 5 minutes – la mer et le boulevard Central
  • 10 minutes - Aéroport et Maison de la Justice.

Infrastructure:

  • Coworking spacieux avec les lieux de travail et une zone de loisirs où vous pouvez faire des affaires ou communiquer avec vos collègues, tenir des réunions et planifier une entreprise en privé
  • La salle de sport.
  • Parking souterrain pour voitures et scooters électriques
  • L'aire de jeux dans la cour
  • Rangement (pour vélo/chaine/lampe à neige)
  • Réception.
  • Sécurité et vidéosurveillance 24/7
  • Internet haut débit
  • Service de conciergerie
  • OC

1 bâtiment, 1 entrée

21e étage

300 appartements

1er étage - espace commercial

hauteur du plafond 2,9 m

Il est possible de combiner plusieurs appartements.

1830m2 superficie totale du site.

La maison est gazéifiée et les points seront apportés au balcon.

Des compteurs d'électricité, d'eau froide et de gaz seront installés pour chaque appartement.

La construction du bâtiment est monolithique.

2 ascenseurs dans le bâtiment.

Prix en cadre blanc.

Plus 1 000 $ en alimentation en gaz et installation de compteurs. Le prix est dans le contrat.

Entretien:

Pour maintenir un séjour confortable et un service de qualité dans notre LCD fournit le paiement pour l'entretien. Le montant est de seulement 1,5 $ le m2 (à noter qu'il ne changera pas pendant 5 ans après le début de l'occupation de la maison). Ce prix comprend une variété de services, à savoir:

  • La salle de sport
  • Cellules de stockage
  • Réception.
  • Nettoyage des lieux publics;
  • Nettoyage de la façade;
  • L'éclairage des lieux publics;
  • Assurer la sécurité et l ' ordre dans le complexe
  • Sécurité et vidéosurveillance 24/7
  • L'aire de jeux dans la cour,
  • Zone de coworking
  • Entretien et nettoyage des ascenseurs et remboursement des frais d'entretien;
  • assurer le bon fonctionnement du système de protection contre l'incendie;
  • Prendre soin du territoire extérieur du complexe (cour, plantes autour, aire de jeux);
  • Remplacement des poignées, des accessoires et des lampes d'éclairage dans les espaces publics;

Ces services peuvent être utilisés gratuitement (inclus dans le service):

• Réception,

Sécurité 24 heures sur 24,

• La salle de sport,

• Salle de stockage,

• L'aire de jeux dans la cour,

• Zone de coworking avec les lieux de travail et une zone de loisirs où vous pouvez tenir des réunions, communiquer avec vos collègues et planifier une entreprise dans le respect de la vie privée;

entretien de 1,5 dollar/m2

PV 20-30%

versement

Vérification du plan de paiement auprès du gestionnaire

Paiement possible en cryptomonnaie

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    Complété
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    21

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Blox Didi Dighomi
Tbilissi, Géorgie
depuis
$46,000
Appart-hôtel Avenue by Orbi
Batoumi, Géorgie
depuis
$30,000
Appart-hôtel Queen Residence
Batoumi, Géorgie
depuis
$57,000
Immeuble Cube
Batoumi, Géorgie
depuis
$100,000
Immeuble Piazza Batumi
Batoumi, Géorgie
depuis
$116,000
Vous regardez
Complexe résidentiel Studia 325 m
Batoumi, Géorgie
depuis
$56,388
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Batumi, Botanical garden
Complexe résidentiel Batumi, Botanical garden
Complexe résidentiel Batumi, Botanical garden
Complexe résidentiel Batumi, Botanical garden
Complexe résidentiel Batumi, Botanical garden
Afficher tout Complexe résidentiel Batumi, Botanical garden
Complexe résidentiel Batumi, Botanical garden
Batoumi, Géorgie
depuis
$49,020
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 15
Surface 34–231 m²
52 objets immobiliers 52
La collection verte est un complexe de classe affaires situé près du jardin botanique de Batumi. Le complexe dispose de 5 piscines et une plage privée, 3 restaurants, un spa et des centres de remise en forme, des salles de réunion, un café-bibliothèque, un espace de loisirs pour enfants, une…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
36.2 – 122.7
57,888 – 306,750
Apartment 2 chambres
112.4 – 158.7
252,900 – 372,851
Apartment 3 chambres
231.4
578,575
Studio
33.8 – 73.4
54,144 – 145,272
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Afficher tout Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Batoumi, Géorgie
depuis
$102,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 130–151 m²
4 objets immobiliers 4
Nous présentons à votre attention des hôtels de trois étages sur la pente de montagne, qui sont une version premium de la suite présidentielle sous la marque 5* Wyndham Grand Hotel avec des services All-Inclusive & Ultra All-Inclusive. Sur trois étages de la maison de ville, il y a 3 chambre…
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Immeuble Domus gazapkhuli
Immeuble Domus gazapkhuli
Immeuble Domus gazapkhuli
Immeuble Domus gazapkhuli
Immeuble Domus gazapkhuli
Afficher tout Immeuble Domus gazapkhuli
Immeuble Domus gazapkhuli
Tbilissi, Géorgie
depuis
$60,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 21
Le complexe résidentiel de 21 étages se compose de 2 entrées, où 230 appartements sont destinés. 2 étages sont prévus pour le parking souterrain, offrant des places pour plus de 200 véhicules. Le premier étage du complexe est une zone de conversion et 20 – zone résidentielle. Le projet est f…
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Afficher toutes les publications