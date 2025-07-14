Complexe résidentiel Studia 325 m

LCD Classe affaires Premier \ Prime
Complexe résidentiel de classe affaires.
Club type maison pour les affaires et les cours d'informatique. 21e étage
Emplacement.
300m de la mer
250m du parc
700 m de TC
Vue sur la montagne et la ville
Complexe construit
Vente d'appartements dans un cadre blanc.
Maison de type club pour les affaires et la classe IT, avec infrastructure, espace de coworking pour le travail, un endroit pour se détendre sans quitter la maison.
Près de la maison une variété d'infrastructures pour une vie confortable:
Infrastructure:
1 bâtiment, 1 entrée
21e étage
300 appartements
1er étage - espace commercial
hauteur du plafond 2,9 m
Il est possible de combiner plusieurs appartements.
1830m2 superficie totale du site.
La maison est gazéifiée et les points seront apportés au balcon.
Des compteurs d'électricité, d'eau froide et de gaz seront installés pour chaque appartement.
La construction du bâtiment est monolithique.
2 ascenseurs dans le bâtiment.
Prix en cadre blanc.
Plus 1 000 $ en alimentation en gaz et installation de compteurs. Le prix est dans le contrat.
Entretien:
Pour maintenir un séjour confortable et un service de qualité dans notre LCD fournit le paiement pour l'entretien. Le montant est de seulement 1,5 $ le m2 (à noter qu'il ne changera pas pendant 5 ans après le début de l'occupation de la maison). Ce prix comprend une variété de services, à savoir:
Ces services peuvent être utilisés gratuitement (inclus dans le service):
• Réception,
Sécurité 24 heures sur 24,
• La salle de sport,
• Salle de stockage,
• L'aire de jeux dans la cour,
• Zone de coworking avec les lieux de travail et une zone de loisirs où vous pouvez tenir des réunions, communiquer avec vos collègues et planifier une entreprise dans le respect de la vie privée;
entretien de 1,5 dollar/m2
PV 20-30%
versement
Vérification du plan de paiement auprès du gestionnaire
Paiement possible en cryptomonnaie