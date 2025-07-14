Complexe résidentiel Tbilisi Waterfront

Lieu: Kirtsanisi,

Tbilissi – le long de la rivière Mtkvari (Kura) Vue sur la carte.

Total Terrain: Environ 6 000 000 m2

Remise : juin 2029

PHASE 1 La phase 1 regroupe environ 81 villas, 64 maisons de ville et 120 appartements, chaque cluster fermé pour la sécurité et l'intimité.

• Villas: disposées en niveaux • Grandes villas le long de l'avant avec vue panoramique sur la rivière • Villas moyennes dans la deuxième rangée • Villas plus petites vers l'arrière • Chaque niveau a sa propre entrée et le sens de la communauté • Maisons de ville: s'asseoir indépendamment autour du périmètre avec des routes d'accès dédiées et des équipements • Clubs communautaires: Chaque cluster dispose d'un clubhouse avec: • Café réservé aux résidents • Terrains de sport (tennis, paddle, basketball) • Mini marché • Espaces sociaux intérieurs

Prix des appartements: • 1 chambre à coucher: de USD 115 000 – 150 000 • 2 chambres à coucher: de USD 175 000 – 225 000 • 3 chambres à coucher: de USD 260 000 – 299 000 Maisons de ville: USD 350 000 – 545 000 Villas: de USD 560 000 – 1 250 000 • Plan de paiement • 10% Acompte • 10% Installation – Décembre 2026 • 10% Installation – Juin 2027 • 10% Installation – Décembre 2027 • 60%

A la remise – Juin 2029

Infrastructures et équipements • Frontage fluvial de 8,5 km (soit 17 km de part et d'autre) • Multiples centres sportifs et de loisirs à travers le plan directeur • Écoles et jardins d'enfants au sein du centre • Clubs dédiés à chaque cluster communautaire • Promenade de vente au détail avec des restaurants raffinés, des boutiques et un accès à la marina

Autres caractéristiques • 6,000,000 m2 master development • 17 km de vie en bord de mer • 15 minutes de l'aéroport de Tbilissi • Clusters sécurisés avec des équipements exclusifs • Installations intégrées de vente au détail, d'accueil et de style de vie