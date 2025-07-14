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Appartement dans un nouvel immeuble Moma Liv

Tbilissi, Géorgie
depuis
$175,599
T.V.A.
depuis
$2,920/m²
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4
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ID: 35034
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi
  • Adresse
    Dimitri Uznadze Street, 47 a
  • Métro
    Marjanishvili (~ 600 m)
  • Métro
    Rustaveli (~ 800 m)

À propos du complexe

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CHUGURETI – Vieux Tbilissi

Aperçu de l'emplacement

Chugureti est l'un des quartiers les plus historiques de Tbilissi, connu pour ses établissements allemands du XIXe siècle et son riche patrimoine culturel. David Aghmashenebeli L'avenue, avec de nombreux espaces artistiques, galeries et lieux de création, définit le caractère de la région. Ici, l'histoire se mêle naturellement à la vie urbaine contemporaine, créant un environnement distinctif et vibrant.

Concept architectural

Le projet présente un design architectural moderne combiné à des matériaux de haute qualité, créant une identité urbaine forte et expressive. Chaque élément est soigneusement considéré pour souligner le style et le prestige de cette résidence de style club au cœur de Tbilissi. Normes d'intérieur Les appartements sont livrés conformément aux normes internationales, assurant une qualité exceptionnelle et esthétique raffinée dans tous les détails. Un service complet de finition clé en main est également disponible, offrant une solution complète, prête à vivre avec confort et élégance. (en milliers de dollars)

Services et infrastructures

Piscine-Piscine privée équipée d'un système de purification d'eau premium.

Fitness & SPA Complexe de bien-être exclusivement pour les résidents.

Espace de coworking Espace de travail confortable et fonctionnel au sein de la résidence.

Parking Spacieux parking avec possibilité de stockage supplémentaire.

Cour 1000 m2 cour paysagée conçue pour une vie familiale confortable.

Service de conciergerie – Service de concierge professionnel pour les résidents. (en milliers de dollars)

Types d'appartements & Tarifs

Prix de départ A partir de 2 920 $ par m2

Appartements 2 pièces 53.7 – 100,7 m2 À partir de 175 599 $ À partir de 3 020 $ par m2

Appartements 3 pièces 91,2 – 164,4 m2 À partir de 321,024 $ À partir de 3 120 $ par m2

Appartements 4 pièces 220,2 m2 À partir de 642,984 $ À partir de 2920 $ le m2

Date d'achèvement Première moitié de 2026.

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Tbilissi, Géorgie
Éducation
Soins de santé

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