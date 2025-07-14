Hôtel Rotana

Rotana Resort & Spa est le premier hôtel cinq étoiles de Géorgie géré par la prestigieuse marque internationale Rotana. Le projet offre un concept unique combinant un service haut de gamme, des solutions d'ingénierie modernes et une infrastructure haut de gamme pour les loisirs et les affaires. Le complexe est situé dans la zone de villégiature de Gonio et est conçu de telle manière que les fenêtres offrent une vue panoramique imprenable sur la mer, les montagnes et la ville. Le statut élevé de la propriété est confirmé par le respect des normes hôtelières internationales cinq étoiles : chaque élément intérieur et le matériel de finition est sélectionné sous la supervision minutieuse de la marque Rotana. La solution architecturale du complexe est unique : le contour de la façade change de sol en sol, ce qui confère au bâtiment un caractère distinctif et une esthétique particulière.

Disposition (clé en main)

Standard King, surface à partir de 29,4 m2, prix a partir de 142,300 $

Standard Twin, surface à partir de 29,8 m2, prix à partir de 152,300 $

Junior Suite à partir de 49,5 m2, à partir de 266 300 $

ADA King, surface à partir de 64,7 m2, prix a partir de 298 300 $

1+1 King, surface à partir de 66.1 m2, prix a partir de 335 200 $

L'excellence technique et la qualité de la propriété sont assurées par une fondation sur 118 piles et un cadre monolithique en béton de classe C 30/35, conçu pour des charges sismiques allant jusqu'à 8 points. Un haut niveau de confort est garanti par l'insonorisation des cloisons internes et des planchers avec un coefficient STC 50, offrant un silence presque complet dans les chambres, ainsi qu'un système moderne de contrôle du climat des refroidisseurs avec thermostats numériques individuels. Une attention particulière est accordée à la sécurité: le complexe est équipé d'un système d'extinction d'incendie selon les normes NFPA, y compris des arroseurs sur chaque plancher et des portes résistantes au feu avec jusqu'à 30 minutes de protection. Des matériaux de qualité exclusive sont utilisés dans la finition, tels que les carreaux céramiques italiens, les revêtements résistant à l'humidité et les panneaux MDF plaqués avec protection contre les rayures.

Infrastructure

Jardin

Casino

Stationnement

Spa & fitness

Salle de conférence

Plage privée

Restaurant et bars

Salon et salon d'affaires

Boutique de vin et de cigare

Piscine intérieure et extérieure

Rotana Resort & Spa est une synergie de fiabilité, de luxe et de gestion professionnelle, créant des conditions idéales pour la détente personnelle et générant des revenus stables.