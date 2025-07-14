  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Batoumi
  4. Hôtel Rotana

Hôtel Rotana

Batoumi, Géorgie
depuis
$142,300
BTC
1.6926302
ETH
88.7179840
USDT
140 689.8051797
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
18
Laisser une demande
ID: 33114
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    27

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Rotana Resort & Spa est le premier hôtel cinq étoiles de Géorgie géré par la prestigieuse marque internationale Rotana. Le projet offre un concept unique combinant un service haut de gamme, des solutions d'ingénierie modernes et une infrastructure haut de gamme pour les loisirs et les affaires. Le complexe est situé dans la zone de villégiature de Gonio et est conçu de telle manière que les fenêtres offrent une vue panoramique imprenable sur la mer, les montagnes et la ville. Le statut élevé de la propriété est confirmé par le respect des normes hôtelières internationales cinq étoiles : chaque élément intérieur et le matériel de finition est sélectionné sous la supervision minutieuse de la marque Rotana. La solution architecturale du complexe est unique : le contour de la façade change de sol en sol, ce qui confère au bâtiment un caractère distinctif et une esthétique particulière.

Disposition (clé en main)

  • Standard King, surface à partir de 29,4 m2, prix a partir de 142,300 $

  • Standard Twin, surface à partir de 29,8 m2, prix à partir de 152,300 $

  • Junior Suite à partir de 49,5 m2, à partir de 266 300 $

  • ADA King, surface à partir de 64,7 m2, prix a partir de 298 300 $

  • 1+1 King, surface à partir de 66.1 m2, prix a partir de 335 200 $

L'excellence technique et la qualité de la propriété sont assurées par une fondation sur 118 piles et un cadre monolithique en béton de classe C 30/35, conçu pour des charges sismiques allant jusqu'à 8 points. Un haut niveau de confort est garanti par l'insonorisation des cloisons internes et des planchers avec un coefficient STC 50, offrant un silence presque complet dans les chambres, ainsi qu'un système moderne de contrôle du climat des refroidisseurs avec thermostats numériques individuels. Une attention particulière est accordée à la sécurité: le complexe est équipé d'un système d'extinction d'incendie selon les normes NFPA, y compris des arroseurs sur chaque plancher et des portes résistantes au feu avec jusqu'à 30 minutes de protection. Des matériaux de qualité exclusive sont utilisés dans la finition, tels que les carreaux céramiques italiens, les revêtements résistant à l'humidité et les panneaux MDF plaqués avec protection contre les rayures.

Infrastructure

  • Jardin

  • Casino

  • Stationnement

  • Spa & fitness

  • Salle de conférence

  • Plage privée

  • Restaurant et bars

  • Salon et salon d'affaires

  • Boutique de vin et de cigare

  • Piscine intérieure et extérieure

Rotana Resort & Spa est une synergie de fiabilité, de luxe et de gestion professionnelle, créant des conditions idéales pour la détente personnelle et générant des revenus stables.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 66.1
Prix ​​par m², USD 5,071
Prix ​​de l'appartement, USD 335,200
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Appartement
Surface, m² 29.4 – 64.7
Prix ​​par m², USD 4,611 – 5,380
Prix ​​de l'appartement, USD 142,300 – 298,300

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Soins de santé
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel

Actualités des développeurs

14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Toutes les nouvelles
Complexes similaires
Hôtel Wellness by Wyndham Garden
Merab Kostava Street, Géorgie
depuis
$125,000
Hôtel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Batoumi, Géorgie
depuis
$155,000
T.V.A.
Vous regardez
Hôtel Rotana
Batoumi, Géorgie
depuis
$142,300
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Hôtel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Hôtel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Hôtel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Hôtel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Hôtel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Afficher tout Hôtel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Hôtel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Batoumi, Géorgie
depuis
$155,000
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 28
Surface 30 m²
Possibilité d'investissement en Géorgie Le premier hôtel 5 étoiles Rotana, situé sur la première ligne de front de mer à Gonio, Batumi, est le quartier qui connaît la croissance la plus rapide.Pourquoi cette offre est unique :Revenus de l'ensemble de l'inventaire des pièces, pas seulement vo…
Développeur
Pontus Development
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Pontus Development
Langues
English, Русский
Hôtel Wellness by Wyndham Garden
Hôtel Wellness by Wyndham Garden
Hôtel Wellness by Wyndham Garden
Hôtel Wellness by Wyndham Garden
Hôtel Wellness by Wyndham Garden
Afficher tout Hôtel Wellness by Wyndham Garden
Hôtel Wellness by Wyndham Garden
Merab Kostava Street, Géorgie
depuis
$125,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Wyndham Garden & Wellness est un atout stratégiquement important et géré par des professionnels qui combine la stabilité opérationnelle garantie du plus grand réseau hôtelier au monde avec une qualité de construction sans précédent. Investir dans ce projet offre un revenu passif stable, une …
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Afficher toutes les publications