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Demeures à vendre en Géorgie

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1 propriété total trouvé
Manoir 7 chambres dans Batoumi, Géorgie
Manoir 7 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 12
Chambres 7
Nombre de salles de bains 5
Surface 910 m²
Nombre d'étages 3
🏡 Résidence de catégorie PremiumÀ vendre est un hôtel particulier d'élite de 3 étages avec u…
$1,50M
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Agence
FA real estate
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Géorgie

avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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