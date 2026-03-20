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Commercial space for rent in Rustavi dans Roustavi, Géorgie
Commercial space for rent in Rustavi
Roustavi, Géorgie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 152 m²
Nombre d'étages 1
Commercial space for rent in Rustavi, Chkondideli settlement, Rcheulishvili street, 74 + bas…
$350
par mois
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Bureau 290 m² dans Zhiuli Shartava Avenue, Géorgie
Bureau 290 m²
Zhiuli Shartava Avenue, Géorgie
Nombre de pièces 7
Surface 290 m²
Nombre d'étages 6
$2,000
par mois
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Agence
Integrated Real Estate Services
Langues
English, Русский
Bureau 130 m² dans Zhiuli Shartava Avenue, Géorgie
Bureau 130 m²
Zhiuli Shartava Avenue, Géorgie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Nombre d'étages 7
$2,000
par mois
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