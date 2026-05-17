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Chalets à vendre en Kobuleti, Géorgie

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1 propriété total trouvé
Chalet 2 chambres dans Kobuleti, Géorgie
Chalet 2 chambres
Kobuleti, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
A vendre maison 150 m2 et une maison séparée 100 m2 dans la cour.La superficie totale des bâ…
$183,000
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