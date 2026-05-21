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avec terrasse Studios à vendre en Kobuleti Municipality, Géorgie

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Kobuleti
14
Chakvi
8
1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Kobuleti, Géorgie
Studio 1 chambre
Kobuleti, Géorgie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
Sol 4/8
Prix ​​sur demande
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Caractéristiques des propriétés en Kobuleti Municipality, Géorgie

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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