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Mountain View Villas à vendre en Kakhétie, Géorgie

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1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans , Géorgie
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Villa 2 chambres
, Géorgie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 208 m²
Nombre d'étages 1
Schuchmann Vins Château Villas & SPA est une station vinicole avec 120 ha vignobles, caves, …
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Développeur
Schuhmann Real Estate
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Kakhétie, Géorgie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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