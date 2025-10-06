Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Gourie
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Gourie, Géorgie

Appartement Supprimer
Tout effacer
5 propriétés total trouvé
Appartement dans Shekvetili, Géorgie
Appartement
Shekvetili, Géorgie
$70,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Appartements à plusieurs niveaux dans Shekvetili, Géorgie
Appartements à plusieurs niveaux
Shekvetili, Géorgie
Surface 40 m²
Sol 2/9
Le projet Shekvetili Forest~Beach est un nouveau développement dans la région de la mer Noir…
$107,000
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Village Ozurgeti, Géorgie
Appartement 2 chambres
Village Ozurgeti, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 2
Un appartement de 65 m2 de trois pièces avec 2 chambres est à vendre à Ureki. L'appartement …
$26,400
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Appartement dans Shekvetili, Géorgie
Appartement
Shekvetili, Géorgie
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Ureki, Géorgie
Studio 1 chambre
Ureki, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Sol 1/4
Appartements à vendre dans un complexe résidentiel de type hôtel à Ureki. Cette région de Gé…
$30,470
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Gourie, Géorgie

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller