  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Batoumi
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Jardin

Maisons de ville avec jardin à vendre en Batoumi, Géorgie

4 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Maison de ville 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Nombre d'étages 3
Nous présentons à votre attention des hôtels de trois étages sur la pente de montagne, qui s…
$697,500
Maison de ville 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Maison de ville 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 151 m²
Nombre d'étages 3
Nous présentons à votre attention des hôtels de trois étages sur la pente de montagne, qui s…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Maison de ville 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 151 m²
Nombre d'étages 3
Nous présentons à votre attention des hôtels de trois étages sur la pente de montagne, qui s…
$102,500
Maison de ville 3 chambres dans Batoumi, Géorgie
Maison de ville 3 chambres
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 151 m²
Nombre d'étages 3
Nous présentons à votre attention des hôtels de trois étages sur la pente de montagne, qui s…
$789,750
Caractéristiques des propriétés en Batoumi, Géorgie

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
