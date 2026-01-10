Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Location courte durée appartements en Batoumi, Géorgie

2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Appartement 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Sol 3/5
Appartement avec vue sur la place de l'EuropePlace Persimmon-Europe - Centre-ville historiqu…
$105
par nuit
Appartement 1 chambre dans Batoumi, Géorgie
Appartement 1 chambre
Batoumi, Géorgie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Appartements à Marriott, Centre BatumiAppartement de luxe au 13ème étage dans le complexe d'…
Prix ​​sur demande
